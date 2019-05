Tornano anche nel 2019 i Music Awards: ecco gli ospiti dell’evento che si svolgerà all’Arena di Verona il 4 e 5 giugno.

I Music Awards si faranno anche nel 2019, seppur senza l’appoggio del main sponsor degli scorsi anni, ovvero Wind. Il 4 e il 5 giugno l’Arena di Verona s’infiammerà con tutti i nomi dei big della musica italiana, per un doppio appuntamento condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada che andrà in onda su Rai 1.

Ma chi saranno i protagonisti di questa edizione della kermesse musicale che apre l’estate? Andiamo a scoprirlo insieme. Ecco tutti i cantanti che saliranno sul palco dell’Arena.

Music Awards 2019 a Verona: i cantanti

Sono davvero tanti i protagonisti della musica italiana che hanno confermato la loro presenza all’evento. Tra questi, molti hanno fatto parte anche del cast di Sanremo: Achille Lauro, Anna Tatangelo, Boomdabash, Enrico Nigiotti, Francesco Renga, Il Volo, Loredana Bertè, Mahmood, Negrita, Nek e Paola Turci.

Ci saranno poi anche molti degli ospiti che sono saliti sul palco dell’Ariston quest’anno: Alessandra Amoroso, Antonello Venditti, Biondo, Cristina D’Avena, Elisa, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Fiorella Mannoia, Gué Pequeno, Ligabue, Marco Mengoni, Raf e Umberto Tozzi.

Ma non finisce qui. Saranno infatti presenti altre star della musica pop italiana, come Annalisa, Baby K, Francesco Gabbani, Gazzelle, Gigi D’Alessio, Giusy Ferreri, Laura Pausini e Biagio Antonacci, Levante, Maneskin, Modà, Ron, Takagi e Ketra e i Thegiornalisti. Ma ci sarà anche un grande ospite internazionale, molto amato in Italia, come Mika.

Infine, non mancheranno le rap e trap-star: Dark Polo Gang, Emis Killa, Fred De Palma, J-Ax, Luchè, Salmo e Sfera Ebbasta.

Laura Pausini

Music Awards 2019: i premi

Ma quali premi verranno consegnati durante la doppia serata? Tutti quelli relativi a chi, nell’ultimo anno (quindi da maggio 2018 a maggio 2019), ha raggiunto con gli album il disco d’oro (superando le 25mila copie), di platino (superando le 50mila), multi platino o diamante (superando le 500mila), mentre per quanto riguarda i singoli vengono premiati solo i multi platino.

Inoltre, verrà consegnato anche il Premio Live per coloro che hanno raggiunto significativi risultati in termini di presenze ai propri concerti. Anche qui le certificazioni sono oro per chi supera i 40mila, platino per chi supera i 100mila e multi platino per chi supera i 200mila.

Di seguito il video di Soldi, un brano che sarà sicuramente premiato:

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/concerto-coriandoli-celebrazione-2527495/