Su il sipario sul programma della finale dei Wind Summer Festival 2018: la data, i cantanti, gli ospiti e dove guardarla in TV.

Finalmente ci siamo: si avvicina la data della finale dei Wind Summer Festival 2018, che si terrà a Milano. L’appuntamento è previsto per il 16 settembre 2018 presso il parco Mind, l’Experience Milano che si trova nell’ex area Expo. Ecco tutti i cantanti e gli ospiti della serata!

La finale del Wind Summer Festival 2018: i cantanti e i conduttori

Cresce l’attesa per quello che è stato l’evento dell’estate 2018. Quattro puntate registrate e mandate in onda in estate, con la finale che invece si terrà in diretta TV. A condurre l’evento ci saranno Ilary Blasy, Rudy Zerbi e Daniele Battaglia, che accompagneranno il pubblico e gli artisti.

Per quanto riguarda i musicisti, invece, tantissimi gli ospiti della finale: J-Ax, Emma, Loredana Bertè, Max Pezzali, The Kolors, Alvaro Soler, Fabio Rovazzi, Annalisa, Irama, Benji & Fede, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Thegiornalisti, Bob Sinclar, Noemi, Takagi Ketra feat. Giusy Ferreri, Malika Ayane, Carl Brave & Francesca Michielin, Boomdabash, Luca Carboni, Gigi d’Alessio, Ornella Vanoni e Federica Abbate, vincitrice del contest per gli artisti emergenti.

Dove guardare la finale dei Wind Summer Festival 2018

Insomma, si presume una serata davvero magica, dove vedremo sul palco tantissimi protagonisti della musica italiana e internazionale. Come detto, la finale si terrà il 16 settembre 2018 a Milano presso il parco Mind. Per chi volesse, l’ingresso è gratuito, e per questo vi consigliamo di recarvi sul posto già durante il pomeriggio, così da prendere i posti più vicini al palco. Se invece volete seguire la finale da casa, potete sintonizzarvi su Canale 5 o Radio 105.

Lo show comincerà alle 20.30, mentre dalle 18.00 cominceranno le dirette su Radio 105 con ospiti, cantanti, artisti e tante sorprese. Siete pronti a farvi travolgere dalla migliore musica in circolazione? La finale dei Wind Summer Festival sta arrivando!

Fonte Foto: https://www.instagram.com/ermalmetamusic/?hl=it