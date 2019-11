Il progetto, promosso dal Comitato italiano paralimpico con la collaborazione di Fabrica (centro di ricerca per la comunicazione moderna fondato dallo stesso Toscani nel 1994), offre uno sguardo inedito sullo sport paralimpico. Gli atleti sono stati rappresentati in primo piano, in tenuta da competizione e senza veli con l’obiettivo di mettere a nudo la disabilità, spezzare la tirannia dei modelli estetici dominanti, affermare che esiste anche un corpo dell’atleta paralimpico e che ogni persona è unica nelle sue forme, nei suoi pensieri. Dodici testimonial che rappresentano l’eccellenza sportiva paralimpica italiana. Da Simone Barlaam e Arianna Talamona, freschi di titoli mondiali agli ultimi Mondiali paralimpici di nuoto a Londra, allo snowboarder toscano Jacopo Luchini, vincitore nel 2019 della coppa del Mondo di boardercross; dal campione paralimpico di sollevamento pesi Donato Telesca (un argento fra i grandi e campione mondiale Junior con record del mondo) all’arciera plurimedagliata Eleonora Sarti (un titolo mondiale paralimpico e un argento iridato olimpico); dal pilastro della nazionale di basket in carrozzina Giulio Maria Papi, agli schermidori paralimpici Edoardo Giordan (argento mondiale) e Andreea Mogos (argento paralimpico).

