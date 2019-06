Tre italiani su dieci mentono su dove vanno in vacanza. E’ quanto rivelato da un sondaggio di Jetcost, il motore di ricerca per tariffe aeree, hotel e autonoleggi, realizzato all’interno di uno studio sulle esperienze degli europei durante le loro vacanze condotto su 3.000 persone (500 per ogni nazionalità tra britannici, spagnoli, italiani, tedeschi, portoghesi e francesi) di età superiore ai 18 anni e con almeno un viaggio fatto negli ultimi dodici mesi. Secondo la ricerca, il 32% degli italiani mente su dove va in vacanza, il 65% di aver mentito o esagerato su almeno un aspetto delle loro vacanze. Nello specifico, il 33% afferma di aver mentito sulle condizioni meteo trovate in vacanza, il 32% circa la destinazione raggiunta, il 25% sulla qualità dell’alloggio, il 23% sulla quantità di alcol consumato, il 21% sulla quantità di denaro speso e il 17% sul numero delle escursioni e attività culturali fatte.

