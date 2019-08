La Big Hit Entertainment ha annunciato una lunga pausa dei BTS, la boyband che esportato il K-pop nel mondo.

Una lunga pausa per i BTS. La prima della loro carriera. Nel pieno dell’estate e a pochi giorni dalla conclusione del tour mondiale, il gruppo sudcoreano ha annunciato uno stop dalla durata indefinita, ma che non sarà sicuramente breve.

A diffondere la notizia che ha rattristato i fan della nota boyband è stata la società Big Hit Entertainment, che da anni è alle spalle del maggior fenomeno musicale coreano degli ultimi anni.

I BTS in pausa: l’annuncio

Anche delle superstar come i BTS hanno il diritto di vivere le proprie vite da ventenni. Questo il sunto dell’annuncio della Big Hit Entertainment, che ha voluto motivare in questo modo la scelta del gruppo di prendersi una pausa.

D’altronde, nell’ultimo anno il gruppo non si è mai fermato, concludendo un tour mondiale partito da Los Angeles con la data dell’11 agosto al Lotte Duty Free Family concert tenuto a Seul. Spiega il comunicato: “Questo periodo di riposo sarà un’opportunità per i membri dei BTS, che si sono spinti senza sosta verso i propri obiettivi fin dal loro debutto“.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/bangtan.official

Chi sono i BTS

Formatisi nel 2013, i BTS sono il fenomeno musicale più importante mai esportato dalla Corea del Sud. Dalla loro nascita praticamente non si erano mai fermati, cavalcando l’onda del successo fino ad arrivare alla conquista delle classifiche americane.

I BTS sono stati infatti il primo gruppo K-pop a debuttare al primo posto della Billboard 200 con l’album Love Yourself: Tear, ripetendo l’impresa con Love Yourself: Answer e Map of the Soul: Persona in meno di un anno. Tra l’altro, con Map of the Soul sono riusciti a entrare in classifica anche in Italia, confermandosi come una realtà ormai di livello mondiale.

Di seguito una delle loro hit, Boy with Luv:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/bangtan.official