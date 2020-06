Su questo blog ho parlato spesso delle BLACKPINK ma davvero poco dei BTS, gruppo musicale sud coreano che sono un fenomeno ormai in tutto il mondo.

Oggi i BTS sono finiti fra i trend topic di Twitter per aver sostanzialmente pubblicato due tweet identici a distanza di pochi minuti con il secondo che è andato a sostituire il primo.

In molti si son chiesti il perché e la risposta è un dettaglio che non è passato inosservato: nel primo tweet la pubblicazione della foto è stata fatta da un iPhone (tant’è che appare la scritta “Twitter for iPhone”), mentre il secondo da uno smartphone Samsung, marca che i BTS promuovono.

Insomma, il team dei BTS avrà anche stretto un accordo con la Samsung ma intanto usa un iPhone.

Il trash di cui avevamo bisogno in questo piovoso sabato di giugno.