Sono cominciati ufficialmente i bootcamp di X Factor 12: la prima puntata ha visto salire sul palco le Under donne e gli Over. Ecco come si è svolta la serata.

I bootcamp sono ufficialmente cominciati e X Factor è giunto dunque alla seconda fase del suo percorso. In questa fase tutti i concorrenti che hanno staccato un biglietto alle Audition e che sono stati confermati da giudici si esibiranno sul palco per conquistarsi 6 sedie: chi riuscirà a rimanere seduto fino alla fine comporrà la squadra che andrà dritta agli Home Visit.

Insomma, ora che abbiamo ripassato il regolamento, vediamo come è andata la prima serata dei Boocamp del 4 ottobre 2018!

X Factor 12, bootcamp: la prima serata

Sicuramente questa è la fase più delicata di X Factor, il momento in cui giocarsi il tutto per tutto è più importante che mai. Già, perché come tutti gli affezionati al programma sapranno bene, non basta conquistarsi una sedia per stare al sicuro, poiché esiste l’opzione dello swipe up, ovvero di far alzare qualcuno per farne sedere un altro.

Nella serata di giovedì 4 si sono esibiti prima i 12 concorrenti facenti parte delle Under Donne di Manuel Agnelli, successivamente è invece toccato agli Over, categoria delicata e difficile, assegnata quest’anno a Fedez. Ecco un video riassuntivo della serata:

X Factor: Asia Argento sì… Asia Argento no…

Intanto sono oramai agli sgoccioli le puntate dove vedremo ancora fra i giudici Asia Argento. La cantante, infatti, con molta probabilità non parteciperà ai live e sarà sostituita (si parla sempre di più di Lodo Guenzi, cantante de Lo Stato Sociale).

Un peccato, se dovesse andare così. E non ce ne voglia Lodo o chi per esso. Perché negli ultimi giorni era aumentata la speranza di vedere ancora Asia dopo le fasi preliminari, complici alcuni suoi tweet e una petizione dei fan, che si erano completamente innamorati di lei. Certo, come si suol dire, la speranza è l’ultima a morire. Ma chissà se questa volta basterà, da sola, a tenere Asia…