Bon Jovi avvierà un tour con Bryan Adams e annuncia l’arrivo di un nuovo lavoro discografico.

Preparate i vostri accendini, fan del rock anni ’80: i Bon Jovi terranno un nuovo tour, accompagnati da Bryan Adams. E non solo: la band è pronta al lancio di un nuovo album.

Il leggendario gruppo del New Jersey ha annunciato il tour Bon Jovi 2020 sui social media: la serata di apertura è prevista per il 10 giugno 2020 al Tacoma Dome.

I rocker daranno il via alla loro quinta decade di tournée nelle arene di tutta l’America, avendo Bryan Adams come supporto.

Bon Jovi, tour con Bryan Adams

I Bon Jovi, artefici di pezzi come Livin ‘On a Prayer, hanno venduto quasi 10 milioni di biglietti solo nell’ultimo decennio: un vero record per la band che si appresta al nuovo tour, i cui tickets saranno messi in vendita al pubblico venerdì 24 gennaio alle 10 su livenation.com.

I membri dei fan club Bon Jovi e i membri della carta American Express possono acquistare i biglietti a partire da martedì 21 gennaio.

Ecco tutte le date del tour con Bryan Adams:

10 giugno — Tacoma, WA @ Tacoma Dome

11 giugno — Portland, OR @ Moda Center

13 giugno — Sacramento, CA @ Golden 1 Center

16 giugno — San Jose, CA @ SAP Center at San Jose

18 giugno — Los Angeles, CA @ The Forum

20 giugno — Las Vegas, NV @ T-Mobile Arena

23 giugno — San Antonio, TX @ AT&T Center

25 giugno — Dallas, TX @ American Airlines Center

26 giugno — Tulsa, OK @ BOK Center

10 luglio — Toronto, ON @ Scotiabank Arena

14 luglio — Newark, NJ @ Prudential Center

16 luglio — Boston, Massachusetts @ TD Garden

19 luglio — Detroit, MI @ Little Caesars Arena

21 luglio — Chicago, IL @ United Center

23 luglio — St. Louis, MO @ Enterprise Center

25 luglio — Washington, D.C. @ Capital One Arena

27 luglio — New York, New York @ Madison Square Garden.

Di seguito, il video di It’s My Life:

Bon Jovi, in arrivo un nuovo album

La notizia del tour con Bryan Adams arriva dopo l’ultimo album della band This House Is Not for Sale e un tour di due mesi nel 2018 che è iniziato a Denver, in Colorado e si è concluso a Washington, DC.

Il gruppo musicale è stato inserito anche nella Rock & Roll Hall of Fame nel 2018. Non sappiamo molto del nuovo album in arrivo di Bon Jovi, se non che arriverà in questo nuovo anno.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/BonJovi

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/BonJovi