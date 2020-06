I Black Eyed Peas sono tornati a scalare le classifiche di mezzo mondo con Mamacita e adesso anche Feel The Beat (il nuovo singolo con Maluma), ma in questi anni hanno perso un pezzo. Fergie non fa più parte del gruppo e in una recente intervista rilasciata a Billboard Will.i.am e Apl.de.ap hanno svelato il vero motivo di questo addio.

“Il nuovo album? Lei non l’ha sentito. Lo sentirà quando lo sentiranno tutti gli altri. – ha dichiarato Will.i.am –Spero le piaccia. Cerchiamo di rimanere in contatto. Ogni tanto ci mettiamo in contatto e le diamo i nostri saluti, succede per i nostri compleanni, per Natale o Pasqua. Sa dove siamo! Siamo in studio. Come mai non è qui? Si sta concentrando sull’essere mamma. È un lavoro duro, ed è quello che lei vuole davvero fare e noi comprendiamo. È davvero il modo in cui Fergie sta progettando la sua vita, quindi rispettiamo il suo volere. Adoriamo Fergie e non vogliamo altro che il bene per lei”.

“Fergie è nostra sorella. Quindi, anche con queste piccole connessioni, sarà sempre nostra sorella. – ha raccontato Apl.de.ap – Ma sfortunatamente il nostro programma è spostato da [lei] che vuole essere una grande mamma, e lei vuole concentrarsi su quello. E come ha detto Will, la sosteniamo al 100%”.