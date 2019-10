Si annidano nei tratti di mare delle spiagge vicine ai centri urbani. I batteri resistenti agli antibiotici raggiungono le acque costiere portati dalle acque piovane e reflue, potenziali canali per la diffusione della resistenza. Lo sostiene una ricerca condotta dalla University of Technology di Sydney e pubblicata sulla rivista scientifica Water Research, che evidenzia come ci sia uno scambio di microbi resistenti agli antibiotici tra i flussi delle acque reflue umane e gli ecosistemi naturali. Questo, secondo i ricercatori, è un meccanismo per un rischio potenzialmente significativo di esposizione ai batteri resistenti agli antibiotici.

L’analisi è stata realizzata nelle spiagge attorno a Sydney, in Australia, nell’arco di due anni. Gli studiosi hanno condotto una ricerca mirata su 31 geni di batteri antibiotico resistenti e ne hanno riscontrato una particolare abbondanza all’interno dell’acqua di mare accanto alle coste della zona urbana subito dopo forti piogge.



Quello dei batteri resistenti, spiega Justin Seymour, ricercatore che ha condotto l’analisi, “è un problema globale che avrà un impatto su qualsiasi regione costiera urbanizzata” e che “mette in evidenza le conseguenze ambientali spesso trascurate degli alti livelli dell’uso di antibiotici”.