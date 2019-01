L’ORSETTO che gioca, il personaggio cartoon preferito oppure Advergames, veri e propri giochi pubblicitari che hanno come target direttamente ie come obiettivo quello di indurli a chiedere ai propri genitori di comprare quella merendina o quel certo tipo di cereali intrisi di zucchero e cacao solo perché ne hanno visto lain televisione o sul tablet. Con quali conseguenze? L’è purtroppo un fenomeno molto diffuso anche in Italia ed è in parte dovuta all’eccesso di zuccheri, noto fattore di rischio per tante malattie. Sull’effetto che queste pubblicità, ed in particolare quelle dei cereali per la prima colazione, può avere sui bambini ha indagato di recente uno studio condotto presso il Dartmouth’s Norris Cotton Cancer Center dal quale emerge che questi spot possono davvero condizionare la loro dieta e di conseguenza la salute.

• FAVOLE PUBBLICITARIE PER CONQUISTARE I BAMBINI

Le abitudini alimentari dei bambini si sviluppano durante gli anni che precedono l’inizio della scuola e chi è in sovrappeso a cinque anni ha molte probabilità di restare tale sia da adolescente che da adulto. Purtroppo, molti bambini mangiano poca frutta e verdura e troppi zuccheri, sale e grassi. Colpa della pubblicità? In effetti, i cereali per bambini arricchiti di zucchero e cacao sono molto pubblicizzati in televisione e come altri prodotti per l’infanzia vengono spesso presentati come ‘salutisti’. “Uno dei fattori che contribuisce alle cattive abitudini alimentari dei bambini – spiega Jennifer Emond membro del Cancer Control Research Program presso il Dartmouth’;s Norris Cotton Cancer Center – è la promozione di alimenti nutrizionalmente poveri fatta direttamente ai bambini. I vari marchi aziendali si rivolgono nei loro messaggi pubblicitari direttamente ai bambini perché sanno che loro li chiederanno ai propri genitori”.



• DALLA TV AL CARRELLO DELLA SPESA

Varie ricerche avevano già dimostrato che i bambini tendono a richiedere e a preferire i marchi che hanno visto pubblicizzati in televisione ma nessuna aveva indagato sulle conseguenze di tutto ciò sulla dieta nella vita reale. Lo studio del Dartmouth’s Norris Cotton Cancer Center, pubblicato su the American Journal of Preventative Medicine, colma questo gap: “Abbiamo condotto il primo studio longitudinale tra bambini di età prescolare per verificare se dopo aver visto la pubblicità televisiva di cereali ricchi di zucchero li mangiassero effettivamente”. La cosa interessante dello studio è che i ricercatori sono riusciti ad indagare sugli effetti specifici di ogni brand. In altre parole, hanno potuto verificare se la pubblicità del ‘marchio X’ si correla ad un maggior consumo di cereali di quello stesso marchio.

LA RUBRICA – Chiedi all’esperto

• L’ANALISI DEI DATI

Grazie ad un database pubblicitario, i ricercatori hanno calcolato quanti spot di cereali trasmessi sui canali televisivi di cartoni animati vedevano 624 bambini in età prescolare. Nello stesso tempo hanno chiesto ai genitori quali cereali mangiavano. L’analisi è stata condotta ogni otto settimane per un anno. “Abbiamo scoperto che i bambini che vedevano pubblicità di cereali trasmessi nei loro programmi televisivi avevano più probabilità di mangiare proprio quegli alimenti”, spiega la ricercatrice. Si tratta del primo studio che mostra l’esistenza di una relazione causa-effetto tra la visione di spot pubblicitari e il conseguente consumo dei prodotti.

• LA SITUAZIONE IN ITALIA

E nel nostro Paese: ci sono dati sulla quantità di spot pubblicitari destinato ai bambini e sul loro impatto sui consumi? “Qualche anno fa – spiega Adriano Cattaneo, epidemiologo e membro dell’Associazione Culturale Pediatri – Coop Italia, Altroconsumo e la Società Italiana di Pediatria avevano condotto delle inchieste in cui mostravano che i bambini erano esposti a 3000/30000 spot tv all’anno (variabilità dovuta ai canali, più bassa per Rai3, più alta per canali Mediaset), di cui la maggioranza per alimenti”. A seguito di questa indagine, ci fu anche un appello alle istituzioni per regolare il flusso pubblicitario diretto all’infanzia. “Non è successo nulla – prosegue Cattaneo – per cui credo che la situazione non sia migliorata, caso mai peggiorata. Del resto, se l’industria spende molto in pubblicità e nel marketing, vuol dire che il ritorno è ottimo”.

• L’OBESITÁ INFANTILE NEL MONDO E IN ITALIA

Il problema dell’obesità infantile continua ad essere pesante. Secondo l’ultimo Rapporto Unicef, nel 2017, 38,3 milioni di bambini sotto i 5 anni risultavano in sovrappeso, 8 milioni in più rispetto ai 30,1 milioni del 2000. Nel 2017, il 5,6% della popolazione infantile mondiale sotto i 5 anni risultava sovrappeso. In Europa 1 bambino su 3 è in sovrappeso. Secondo il rapporto, in Italia dal 1975 al 2016 il numero di bambini e adolescenti obesi è triplicato.

• MENO PUBBLICITÁ PER I BAMBINI

Come se ne esce? Poiché è inevitabile che i bambini siano esposti a queste pubblicità, cosa si può fare per evitare che cadano in tentazione? “Non c’è alternativa”, risponde il medico dell’Associazione Culturale Pediatri. “Bisogna ridurre o meglio ancora eliminare come hanno fatto in Svezia e Norvegia, la pubblicità e in generale tutto il marketing, con cui vengono bombardati i bambini: il piazzamento nei supermercati, l’abbinamento con giochi e cartoni animati, i gadget per cellulari, etc. Ma i governi, pressati dalle lobby industriali, sono restii a regolamentare e proibire”.

• IL RAPPORTO DELL’OMS

Sulla questione è intervenuta anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità pubblicando qualche mese fa un nuovo rapporto che ha analizzato le azioni intraprese dai paesi del vecchio continente in seguito alle raccomandazioni adottate nel 2010 per limitare l’esposizione dei più giovani al marketing di prodotti insalubri. Solo il 54% dei Paesi della regione europea ha intrapreso politiche per limitare le pubblicità di prodotti poco salutari nei confronti dei bambini. Gli altri Stati, compresa l’Italia, non hanno preso alcun provvedimento oppure scelgono di affidarsi a codici di autoregolamentazione sottoscritti dall’industria.