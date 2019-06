Divorzio e bambini

MESI di litigi, e poi un’amara separazione. Quando una coppia “scoppia”, a farne le spese, più di chiunque altro, sono i figli. E non solo da un punto di vista psicologico: i bambini che hanno vissuto una separazione in casa, infatti, tendono a ingrassare di più rispetto ai loro coetanei con una situazione familiare stabile. A rivelarlo è un nuovo studio dei ricercatori della London School of Economics and Political Science, pubblicato sulla rivista Demography.

I ricercatori hanno analizzato i dati di oltre 7mila bambini nati tra il 2000 e il 2002, provenienti dal Uk Millenium Cohort Study, un ampio studio che ha monitorato la salute dei bimbi britannici a nove mesi dalla nascita, e poi a tre, cinque, sette e undici anni. Di questi, circa uno su cinque ha vissuto una separazione in casa. Ed è proprio su questi ultimi bambini che i ricercatori hanno basato la loro indagine, per cercare di capire in che modo eventi negativi, come la separazione e il divorzio dei genitori, potessero influire sulla loro salute fisica.

Obesità: gli effetti a lungo termine

Dall’analisi i ricercatori hanno scoperto che rispetto ai bambini i cui genitori sono rimasti insieme, quelli travolti da una separazione hanno registrato un significativo aumento di peso, misurato attraverso l’Indice di massa corporea (Imc), un valore che stabilisce se un individuo ha un peso adeguato, oppure è in sovrappeso o obeso. In particolare, è emerso che i figli di genitori separati hanno registrato un significativo aumento dell’Imc durante i 24 mesi successivi alla separazione. Ma non solo: gli stessi bambini hanno avuto più probabilità di diventare sovrappeso o obesi nei 36 mesi dopo la separazione dei genitori. Inoltre, spiegano i ricercatori, questa relazione è particolarmente forte per i bambini che hanno visto i genitori lasciarsi prima dei sei anni di età.



Le ragioni

Secondo i ricercatori ci sono una serie di motivi per cui i bambini possono ingrassare dopo un divorzio. Tra cui quelli economici, come per esempio una minor disponibilità di soldi che potrebbe influenzare l’acquisto di alimenti sani, come frutta e verdura, o l’investimento in attività extrascolastiche, come lo sport. Oppure per ragioni di tempo, in cui i genitori lavorano di più e hanno meno tempo ed energie per preparare pasti sani e insegnare ai propri figli le corrette abitudini alimentari. Questi risultati, concludono i ricercatori, dimostrano che il contesto familiare è di fondamentale importanza per la salute dei più piccoli e che intervenire precocemente potrebbe aiutare a prevenire, o almeno attenuare, il processo che porta alcuni bambini a sviluppare l’obesità.