“Io spero, perché gli voglio bene, che possa succedere qualcosa ma non voglio dire altro, se non che so che Michael lotta, che ha tanta determinazione e una famiglia magnifica intorno”. Così l’ex presidente della Ferrari Luca di Montezemolo, in un’intervista a Rai Sport, sul sette volte campione del mondo di Formula 1 Schumacher a due giorni dal suo 50esimo compleanno, domani 3 gennaio. Sono trascorsi ormai 5 anni dal terribile incidente in cui la vita dell’ex pilota della Ferrari subì una drammatica svolta per i gravi danni cerebrali in seguito a una caduta dagli sci mentre era in vacanza con la sua famiglia a Meribel, sulle Alpi francesi. Da allora la moglie di Schumi, Corinna, ha insistito sulla segretezza delle sue condizioni, una richiesta che è stata fedelmente osservata. A parte un commento del 2016 dell’avvocato tedesco dell’ex campione di Formula 1, Felix Damm, che confermava a un tribunale di Amburgo che non poteva “camminare”, altri aggiornamenti credibili in questi anni non ci sono stati o quasi.

