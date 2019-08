Scopriamo insieme quali sono i cinque video musicali più visti di sempre su YouTube.

Uno dei modi per comprendere quanto una canzone stia facendo successo è da diversi anni il conteggio dei click su YouTube. Fondata nel 2005 e acquistata da Google un anno dopo, la piattaforma streaming più famosa del mondo è parte integrante ormai del business musicale.

La presenza di video musicali su YouTube rappresenta circa il 4-5% del totale, ma vanta oltre l’11% di visualizzazioni. Lo conferma anche la classifica dei primi dieci video più visti di sempre, dove compaiono quasi esclusivamente video musicali.

E allora andiamo a scoprire insieme quali sono i cinque video più visti di sempre tra quelli prodotti dai big della musica internazionale!

Ed Sheeran

Musica: i video più visti di sempre su YouTube

5) Psy – Gangnam Style (3 miliardi e 380 milioni)

Partiamo da uno dei più grandi tormentoni lanciati proprio dalla piattaforma di Google: Gangnam Style di Psy. La mitica hit del rapper sudcoreano fece il boom alcuni anni fa, salvo poi cadere nel dimenticatoio come il suo creatore. Riguardiamo insieme la divertente clip:

4) Mark Ronson feat. Bruno Mars – Uptown Funk (3 miliardi e 600 milioni)

Saliamo decisamente di livello con il brano al quarto posto. Uptown Funk è la canzone più famosa tra quelle create da quel genio di produttore chiamato Mark Ronson, una delle menti più brillanti nel mondo della musica degli ultimi anni. Ma il merito è anche della straordinaria performance di Bruno Mars, un talento assoluto. Riascoltiamoci insieme Uptown Funk:

3) Wiz Khalifa feat. Charlie Puth – See You Again (4 miliardi e 166 milioni)

Gradino più basso del podio per Wiz Khalifa e Charlie Puth, che hanno ‘fatto il botto’ nel 2015 con questo brano tratto dalla colonna sonora del settimo film della serie Fast and Furious. Rispetto agli altri ha avuto forse un’eco mediatica più forte in Italia, ma rimane uno dei più grandi successi internazionali degli anni Duemiladieci. Questo il video ufficiale:

2) Ed Sheeran – Shape of You (4 miliardi e 289 milioni)

Secondo posto per il cantautore dai capelli rossi, uno degli artisti più amati dell’ultimo decennio. Tra le sue tante hit, la più famosa e da molti apprezzata è Shape of You. Lo dimostrano i dati incredibili dello streaming video. Riascoltiamola insieme:

1) Luis Fonsi feat. Daddy Yankee – Despacito (6 miliardi e 310 milioni)

Irraggiungibile. Non c’è altro aggettivo per descrivere la super hit di Luis Fonsi e Daddy Yankee. Non c’è canzone che tenga. Despacito dista ancora due miliardi di distanza dalla seconda classificata. Due miliardi. Immaginare una canzone che possa superarla è davvero difficile. Riguardiamoci insieme il video: