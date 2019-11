Sanremo Giovani 2020, i venti finalisti: tutti gli artisti che si giocheranno la possibilità di arrivare sul palco dell’Ariston.

Le cose iniziano a farsi serie. Dai 65 selezionati, sono stati scelti i 20 finalisti di Sanremo Giovani 2020. Lo ha reso noto la commissione della kermesse, annunciando i nomi degli artisti che si contenderanno nelle prossime settimane i cinque posti disponibili per entrare nella competizione di Sanremo tra le Nuove Proposte.

Andiamo a scoprire chi sono i 20 finalisti, tra cui non mancano volti già noti al pubblico italiano più attento. Le loro canzoni sono disponibili dal 5 novembre sul sito della Rai.

Sanremo Giovani 2020: i 20 finalisti

Ecco la lista con tutti i finalisti e le rispettive canzoni:

Ainè – Van Gogh

Avincola – Un rider

Devil A – Disordine

Eugenio in viadi Gioia – Tsunami

Fadi – Due noi

Fasma – Per sentirmi vivo

Federica Abbate – I sogni prima di morire

Giulia Mutti – Romanzo cattivo

Jefeo – Un due tre stella

Leo Gassmann – Va bene così

Libero – La casa del vento

Marco Sentieri – Billy Blu

Mike Baker – Stupido

Nico Arezzo – Volo

Nova – Resta

Raim – Labirinto

Rèclame – Il viaggio di ritorno

Samuel Pietrasanta – E dove sarai tu

Shari – Stella

Thomas – Ne 80

Dei 20 artisti selezionati, che più che finalisti possono essere definiti semifinalisti, ne rimarranno solo dieci, i quali approderanno nella finalissima del 19 dicembre. La scrematura avverrà attraverso quattro appuntamenti televisivi dal 16 novembre al 7 dicembre.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/festivaldisanremo

Sanremo: Paolo Palumbo approda all’Ariston

Tra i 65 artisti inizialmente selezionati faceva riflettere la vicenda di Paolo Palumbo, cantante affetto da Sla che aveva commosso tutti con la sua voglia di vivere.

Pur non avendolo incluso tra i 20 finalisti, Amadeus ha voluto assicurare che sarà sul palco dell’Ariston: “Tra i 65 c’era il brano Io sto con Paolo, interpretato da un artista, Cristian Pintus, che si è presentato sul palco insieme a unragazzo affetto da Sla. Non è passato tra i 20 ma ho comunque deciso d’invitarlo come ospite e con la sua canzone sul palco dell’Ariston durante una delle cinque serate del Festival in quanto questo tema, che è estremamente importante, tocca profondamente la mia sensibilità e quella di tutti“.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/festivaldisanremo