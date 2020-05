Se Forbes ha stilato la classifica dei 40 cantanti che hanno guadagnato di più nel 2019, il Sunday Times ha pubblicato quella delle 10 (12 in realtà) popstar under 30 più ricche del Regno Unito. Per il primo anno non c’è Adele, ma solo perché ha compiuto 31 anni nel 2019.

Il re indiscusso di questa lista è Ed Sheeran con la cifra monster di 200 milioni, che stacca nettamente l’artista che si è piazzato al secondo posto, Harry Styles, che comunque se la passa benissimo con 63 milioni. Chiude il podio un altro ex One Direction, Niall Horan con 50 milioni. Nella classifica del Sunday Times ci sono anche gli altri One Direction, Louis Tomlinson con 45 milioni, Liam Payne con 44 e ultimo Zayn Malik con 36 (ma è un miracolo visto che non fa tour e performance live).

I cantanti under 30 più ricchi del Regno Unito: la classifica.

1. Ed Sheeran – £200 milioni

2. Harry Styles – £63 milioni

3. Niall Horan – £50 milioni

4. Little Mix – £48 milioni

5. Louis Tomlinson – £45 milioni

6. Liam Payne – £44 milioni

7. Zayn Malik – £36 milioni

8. Sam Smith – £33 milioni

9. Rita Ora – £20 milioni

9. Stormzy – £20 milioni

10. George Ezra – £16 milioni

10. Dua Lipa £16 milioni