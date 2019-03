La classifica dei 10 singoli più venduti del 2018: da Psycho di Post Malone a…

Tempo di bilanci definitivi anche nel mondo della musica. A pochi mesi dalla fine del 2018, l’Ifpi (International Federation of the Phonographic Industry) ha raccolto i dati relativi alle vendite musicali dello scorso anno solare, stilando una classifica non priva di sorprese.

Scopriamo insieme quali sono state le canzoni che più anno segnato il 2018 a livello mondiale. Si tratta di hit celebrate spesso anche in Italia, ma non mancano canzoni che da noi sono riuscite a imporsi con maggior fatica…

I 10 singoli più venduti del 2018

Maroon 5, Coldplay, Drake e tanti altri grandi protagonisti della musica mondiale riempiono questa classifica. Ecco i 10 singoli più venduti del 2018 in tutto il mondo.

ED SHEERAN

10: Post Malone feat. Ty Dolla $ign – Psycho

Apre la top ten una delle hit di aggior successo di Post Malone, Psycho, pubblicata a inizio 2018 come terzo singolo all’album Beerbongs & Bentleys. In Italia non ha sfondato, ma è riuscita ad arrivare al primo posto in Australia, Belgio, Canada, Slovacchia, Svezia e Stati Uniti, ottenendo un piazzamento importante anche nel Regno Unito.

Ecco il video di Psycho:

9: Marshmello feat. Anne-Marie – Friends

Altro brano di inizio 2018, tratto dal primo album di Anne-Marie, Speak Your Mind, Friends è arrivato in cima alle classifiche di Paesi come Germania, Israele, Olanda e Russia, conquistando in totale una ventina di certificazioni d’oro e platino. Niente male!

Ecco il video di Friends:

8: The Chainsmokers feat. Coldplay – Something Just Like This

Singolo uscito addirittura nel febbraio 2017, Something Just Like This ha continuato a fare sfaceli anche nello scorso anno solare, vendendo oltre 5 milioni di copie solo negli USA. Multiplatino in quasi tutto il mondo, ha conquistato anche un disco di diamante in Francia.

Ecco il video di Something Just Like This:

7: Tia Ray – Be Apart

Anche la Cina si fa spazio nella graduatoria con questo brano di una cantante salita alla ribalta grazie alla partecipazione a The Voice of China. Un pezzo che nel resto del mondo ha però faticato ad affermarsi.

Ascoltiamo insieme Be Apart:

6: Luis Fonsi feat. Daddy Yankee – Despacito

Ebbene sì, passa il tempo ma Despacito non accenna a diminuire la propria fama. Il singolo più famoso di Luis Fonsi, che ha raggiunto i 6 miliardi di views su YouTube stabilendo un nuovo record, continua a essere presente nella classifica dei più venduti.

Lo riascoltiamo ancora una vota. Ecco Despacito:

5: Maroon 5 – Girls Like You

La top 5 si apre con un brano che anche in Italia ha fatto ballare milioni di persone. Si tratta di Girls Like You, una super hit dei Maroon 5 con Cardi B, capace di arrivare al primo posto in Paesi come Canada, Francia, Israele, Stati Uniti e tanti altri ancora.

Rivediamo lo splendido video di Girls Like You:

4: Ed Sheeran – Perfect

Ai piedi del podio la ballatona di Ed Sheeran, capace di conquistare più di 50 dischi di platino in tutto il mondo, senza farsi mancare 3 dischi di diamante, in Canada, Francia e Germania.

Una canzone che ha fatto innamorare anche tantissimi italiani. Di seguito il video di Perfect:

3: Ed Sheeran – Shape of You

Gradino più basso del podio sempre di Ed Sheeran, con la sua hit più famosa, Shape of You, che ha proseguito sul successo del 2017 anche nello scorso anno, arrivando a sommare oltre 70 dischi di platino e 5 dischi di diamante (tra cui uno in Italia).

Ecco il video di Shape of You:

2: Drake – God’s Plan

A un passo dalla conquista della vetta della classifica si posiziona Drake con la sua God’s Plan, uno dei suoi maggiori successi in carriera. Un brano da record specialmente sulle piattaforme streaming.

Di seguito il video di God’s Plan:

1: Camila Cabello – Havana

Altro brano piuttosto datato, uscito nell’estate del 2017, Havana ha raccolto i maggiori frutti nello scorso anno solare. 5 dischi di diamante e oltre 70 di platino ne fanno la canzone più venduta in assoluto del 2018. Niente male per la popstar classe 1997.

Ecco il video di Havana: