L’estate addosso. La stagione estiva è iniziata portando con sé temperature altissime e roventi ondate di calore in tutta Italia: in alcune città si sono già registrati picchi fino a 40°C. Condizioni di caldo estremo che rappresentano un rischio per la salute, soprattutto per le fasce più deboli della popolazione: anziani, neonati e bambini, donne in gravidanza e persone con malattie croniche. Ma le temperature bollenti rappresentano una minaccia anche per alcune categorie di lavoratori outdoor, come quelli che svolgono mansioni nel settore dell’agricoltura e le persone, anche giovani, che fanno esercizio fisico.

