Alla fine, Hulk Hogan twittò a Guido Crosetto. Nel misterioso universo di Twitter, può capitare che l’icona del wrestling degli anni ’80 e ’90 risponda ad un messaggio sulla presenza di Luca Palamara nello studio di Porta a Porta, da Bruno Vespa. “C’è Palamara da Vespa. Un cittadino normale o un politico, sarebbero probabilmente in carcere. Ingiustamente. Lui è totalmente libero. Giustamente. Essendo un magistrato, ha anche la possibilità di andare in TV a difendersi. Questa è la fotografia più chiara della Casta vera”, scriveva Crosetto il 4 giugno. Tra le oltre 300 repliche, spunta all’improvviso quella di Hulk Hogan. “Sorry my brother HH”.

