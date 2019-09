Huey Lewis and the News, Her Love Is Killin’ Me: il nuovo singolo del gruppo famoso per The Power of Love.

Dopo undici anni sono tornati gli Huey Lewis and the News, la celebre band di The Power of Love, il brano simbolo della colonna sonora di Ritorno al futuro, film cult degli anni Ottanta.

In attesa di un nuovo album di inediti, successore di Plan B del 2001, il gruppo ha intanto lanciato il nuovo singolo, Her Love Is Killin’ Me, che arriva a distanza di undici anni da Pineapple Express del 2008.

La band guidata da Huey Lewis torna dunque in pista, a poco più di un anno dalla tournée fermata a causa della Sindrome di Meniere diagnosticata al cantante. Cos’è questa sindrome? Un disturbo dell’orecchio che può causare vertigini e acufene.

Solo pochi mesi fa l’artista aveva provato a tornare sul palco, ma si era dovuto arrendere alla mancanza di un udito adeguato. Ascoltiamo insieme questo nuovo singolo che però, con tutta probabilità, sarà presto presentato anche dal vivo Ecco l’audio di Her Love Is Killin’ Me:

Huey Lewis: gli anni recenti

Dopo essere stata a cavallo tra anni Ottanta e Novanta una delle band di punta del pop rock americano, lo storico gruppo di Huey Lewis hanno avuto diversi problemi dalla metà degli anni Novanta in poi, con tanti cambi di formazione.

Nel nuovo millennio hanno perso, per sua scelta, anche il chiarrista Chris Hayes, sostituito da Stef Burns, il chitarrista americano che suona insieme a Vasco Rossi. Anche lui dovrebbe essere protagonista del nuovo album della band, la cui uscita è prevista per il 2020. Ricordiamo che la band è ferma dall’album di cover del 2010 Soulsville.

