Circa due mesi fa è stata operata per una lesione pretumorale al collo dell’utero. Oggi Giulia (nome di fantasia) sta bene e non deve seguire alcuna terapia. La sua oncologa le ha consigliato di fare il vaccino contro l’Hpv, ma per la sua età – 28 anni – non è rimborsato dal Sistema sanitario nazionale. Questo anche perché non rientra nelle linee guida per la prevenzione di recidive dopo la diagnosi. Giulia è confusa e chiede a Giovanni Scambia, professore ordinario in Ginecologia e ostetricia e direttore scientifico dell’IRCCS Fondazione Policlinico Universitario Gemelli di Roma – tra i 100 esperti di RSalute – cosa fare.

Il consiglio di Scambia è di fare il vaccino, e conferma il parere iniziale dell’oncologa della ragazza. “Esiste un rischio di recidiva – spiega l’esperto – per questo motivo è consigliato sottoporsi nel tempo ad uno stretto follow up mediante Pap test, colposcopia e HPV test. Nuovi dati della letteratura scientifica, inoltre, riportano che il vaccino anti-HPV riduce il rischio di recidiva ed è pertanto fortemente consigliato”. Purtroppo, per la sua età e per la sua condizione clinica, la normativa vigente non prevede la gratuità del vaccino. Esiste però la possibilità di acquistare le tre dosi a tariffa agevolata (Co-payment) presso le ASL e/o gli ambulatori vaccinali dedicati.

