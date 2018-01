Al CES di Las Vegas arrivano anche le nuove proposte audio wireless di House of Marley e Sol Republic.

No Bounds è il nuovo speaker wireless di House of Marley, dotato di sistema antipolvere e impermeabile certificato IP67. La batteria integrata e ricaricabile assicura un’autonomia di 10 ore in riproduzione, mentre la scocca è realizzata con materiale riciclato. E’ anche possibile abbinare due No Bounds. Il prezzo è di 69,99$.

La versione sportiva dello speaker, denominata No Bounds Sport, offre un’autonomia di 12 ore e un suono a 360 gradi. Questo dispositivo è sempre realizzato con materiale riciclato e impermeabile. Il prezzo sarà di 119,99$, disponibile da maggio.

House of Marley ha presentato anche le cuffie in-ear Uprise, realizzate con materiali resistenti agli agenti atmosferici. Gli auricolari sono realizzati in silicone riciclato e legno. Disponibili da giugno al prezzo di 99,99$.



Sol Republic ha invece presentato le cuffie Shadow Fusion, resistenti al sudore e alla pioggia. Si tratta di cuffie wireless con auricolari magnetici che saranno disponibili entro fine anno al prezzo di 149,99$.

Infine, sempre da Sol Republic arrivano le cuffie Soundtrack Wireless pieghevoli. Queste cuffie assicurano 20 ore di autonomia e avranno un prezzo di 169,99$.