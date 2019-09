Give me an offer. I don’t need money but I need to play with great team and great team mate! @ManUtd @ManUtd_JP — KeisukeHonda(????) (@kskgroup2017) September 27, 2019

L’ironia del web

– Ritornare in Europa per tornare a giocare ad alti livelli a 33 anni. L’ex Milan Keisuke Honda, svincolato, lancia un singolare appello via Twitter al Manchester United: “Fatemi un’offerta. Non ho bisogno di soldi, ma di giocare con una grande squadra e con grandi calciatori”. Il 33enne centrocampista giapponese, ex Cska Mosca, Milan e Pachuca, è attualmente senza contratto dopo l’esperienza australiana con i Melbourne Victory.

L’appello sui social non è passato inosservato e molti tifosi del Red Devils ci hanno scherzato su. Da chi ha chiesto di prenderlo per battere le punizioni pur giocando da fermo, a chi ha ironizzato sullo sponsor della squadra di Manchester: “Non puoi prendere Honda quando hai già la Chevrolet come sponsor ufficiale”. Honda si era già auto-candidato per le Olimpiadi di Tokyo 2020 come “fuoriquota” della nazionale nipponica.