Con la nuova applicazione “HomePass” potrete gestire e conservare tutti i vostri codici HomeKit comodamente su iPhone o/e iPad.

Come sicuramente già saprete, ogni prodotto smart ideato per HomeKit necessita di un’apposito codice per poter funzionare. Nel caso migliore, tali codici HomeKit vengono riportati direttamente sul prodotto grazie ad apposite targhette. Esistono però alcune eccezioni, come lampade e prodotti più piccoli su cui risulta impossibile stampare il codice. In questi casi la soluzione migliore è riportarlo sulla confezione oppure nel libretto delle istruzioni. Ed è qui che HomePass può tornarvi utile!

HomePass [link – Prezzo 3,49 €] è una comodissima app che consente di salvare i vostri codici HomeKit direttamente su iPhone oppure iPad.

HomePass è pratica e comoda, un’ottima soluzione se volete evitare di dover riportare tutti i codici nelle note. Il funzionamento è semplice ed immediato: è sufficiente, infatti, scegliere nell’elenco il dispositivo in possesso ed associarvi il relativo codice HomeKit manualmente. Come opzione extra avrete a disposizione anche la sincronizzazione con iCloud, una completa protezione grazie al codice di accesso oppure Touch ID o Face ID. L’autore non ha tralasciato neanche la parte grafica, inserendo un’apposita modalità Dark che verrà attivata automaticamente ad un determinato orario.