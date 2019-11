Hollywood Vampires

🔥 Il supergruppo rock americano composto da "Sua maestà rock and roll" Joe Perry, la superstar di Hollywood Johnny Depp e l'icona del rock shock Alice Cooper annuncia un tour europeo per l'estate 2020 che farà tappa anche in Italia! 🎸

📍 Appuntamento al Forum di Assago (Mi) il 10 settembre 2020

