Dei colpi di tosse, l’auto che sbanda, una vita spezzata e l’esistenza che cambia per sempre. Intervistato da Gian Antonio Stella, Marco Paolini racconta per la prima volta – a quasi un anno di distanza dai fatti – quel 17 luglio 2018, quando sulla A4, vicino a Verona, tamponò con l’auto che guidava l’utilitaria di due amiche, buttandola fuori strada. Un incidente terribile dal quale l’attore è uscito illeso nel corpo, ma non nell’anima. Perché il peso da portare per sempre è quello di essere responsabile di una morte: gravemente ferita, la 53enne Alessandra Lighezzolo, madre di due figli e titolare di un negozio di abbigliamento per bimbi, morirà solo 3 giorni più tardi. “Omicida stradale”: questa la sentenza patteggiata, con una condanna a un anno di reclusione, pena sospesa con la condizionale.

Fonte