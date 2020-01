“Ho ricevuto una e-mail, ora devo capire se è scritta da lui o meno”. Loredana Fiorentino in un’intervista in esclusiva a ‘Mattino Cinque’ spiega di aver ricevuto una lettera che potrebbe essere del figlio, l’ex fidanzato di Nina Moric, Luigi Favoloso, scomparso da quasi una settimana. “Devo capire se è sua o meno, ci sono tanti sciacalli in giro. Dice che sta soffrendo, che è angosciato. Piano piano voglio capire se questa mail l’ha scritta lui”. “C’è scritto ‘Ciao, mamma‘ ma tutto il resto non lo voglio leggere. Ogni parola è pesata tantissimo. Andrò sicuramente dalla Polizia Postale per fugare ogni dubbio” assicura la madre nel corso del programma.

