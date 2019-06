E’ un post toccante quello di mamma Laura. “Oggi voglio raccontarvi una cosa un po’ personale” scrive la cantante Pausini su Instagram. “Stamattina c’era la recita della mia Paola a scuola…”, la figlioletta di 6 anni, ma “non sono riuscita a svegliarmi in tempo”. “Le avevo anticipato che forse non ce l’avrei fatta”, aggiunge, “ma avevo comunque messo la sveglia per provarci perché ci tenevo tanto… Per mezz’ora di ritardo non ci sono riuscita. Mi sono sentita molto in colpa, perché anche se per fortuna lei sa che la mia priorità è essere la sua mamma, oggi ho commesso un errore, accettando di lavorare fino a così tardi ieri notte”. “Potrete capire come mi sono sentita stamattina, piangendo tutte le lacrime…” confessa, ringraziando per le sue parole sia Biagio Antonacci con cui sta preparando il tour che sua madre, “la nonna adorata”, in foto con la nipote. “Stasera facciamo la prova generale” e, conclude, “Paola la porto alle prove con me”.

Fonte