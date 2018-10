Ho paura, Ilaria Cucchi minacciata di morte

(Adnkronos)

Insulti e addirittura minacce di morte via web a Ilaria Cucchi. A denunciarlo è lei stessa con un post su Facebook in cui confessa di avere paura. Le minacce arrivano dopo il colpo di scena al processo per la morte del fratello Stefano, il geometra di 31 anni, deceduto il 22 ottobre del 2009 all’ospedale Sandro Pertini di Roma, sei giorni dopo essere stato arrestato per possesso di droga. “Stiamo ricevendo – scrive Ilaria – una serie impressionante di insulti, minacce ed auguri di morte da profili di simpatizzanti della Lega, che è partito di governo, e da (mi auguro) sedicenti appartenenti a polizia e carabinieri come quello il cui profilo pubblico ora”.

La sorella di Stefano posta infatti anche l’immagine del profilo Fb di una di queste persone, dalle quali afferma di aver ricevuto minacce, che scrive di lavorare “presso Polizia di Stato”. Ilaria parla anche di minacce arrivate a Fabio Anselmo, legale della famiglia Cucchi. “Confesso – sottolinea – che ho paura, per me, per la mia famiglia e per Fabio poiché nessuno persegue queste persone ma pare ci si debba preoccupare solo di Casamassima, Rosati e Tedesco. Io e Fabio – conclude – non sappiamo più cosa pensare”.