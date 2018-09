Ho l'otite, Pausini cancella concerti

Foto ufficio stampa

Laura Pausini non ci sarà questa sera e domani a Eboli. I concerti sold out del ‘Fatti sentire Worldwide Tour 2018’ sono stati, informa il suo staff in una post su Facebook, “rimandati a sabato 3 e domenica 4 novembre”. I biglietti saranno quindi validi per queste due date. “Laura non potrà esibirsi come previsto al PalaSele a causa di un’otite acuta in forte stato influenzale -spiegano -. I concerti riprenderanno regolarmente dal 28 settembre”. Per l’eventuale rimborso dei biglietti, acquistati presso un punto vendita, è possibile rivolgersi allo stesso “entro e non oltre il 30 settembre 2018”. “Per il rimborso dei biglietti acquistati online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità ‘ritiro presso il luogo dell’evento’, è possibile scrivere via email a: ecomm.customerservice@ticketone.it non oltre il 30 settembre 2018”. Stesso termine anche per quelli ricevuti con “modalità spedizione tramite corriere espresso” che andranno spediti, se si vuole il rimborso, ” all’indirizzo TicketOne S.p.A. – Via Vittor Pisani 19- 20124 Milano (C.a. Divisione Commercio Elettronico)”.