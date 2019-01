Il Grande Fratello Vip è finito da poco più di un mese ed ora le attenzioni sono tutte rivolte alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi, ma i vip che sono rimasti fuori dal cast di quest’ultima già gettano nel mare degli ami, sperando di pescare qualche succulento autore della prossima edizione del GF Vip.

La prima (è solo gennaio, mancano più di 8 mesi!) a candidarsi alla prossima edizione del reality più famoso al mondo è l’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne, Anna Tedesco.

Anna ha recentemente abbandonato la trasmissione a causa delle numerose critiche mosse da Gianni Sperti ed ora sogna proprio il Grande Fratello Vip.

“Dato che a Uomini e Donne mi hanno conosciuto come quella che non sono – ha dichiarato Anna Tedesco a Super Guida Tv – mi piacerebbe farmi conoscere come sono fondamentalmente: una donna altruista, buona e senza secondi fini. Mi piacerebbe fare il Grande Fratello per dimostrare che sono una donna semplice, non montata, una donna come le altre, perché mi hanno sempre visto come una donna chic e raffinata, ma io sono camaleontica e so stare bene con tutti. Non ho la puzza sotto il naso come qualcuno ha detto. Sono una donna solare e allegra. Quando esco con i miei amici sono la più divertente. Non vivo di lustrini e champagne, anche perché sono astemia. Hanno preso un’immagine di me sbagliata”.