“Non riesco a trovare le parole per descrivere quello che sento e non so come farò a vivere senza di te, senza la mia miglior metà, la mia migliore amica, il mio tutto, il mio amore“. Lo scrive su Instagram Melanie Mueller, giocatrice del Lucerna e fidanzata di Florijana Ismaili, la calciatrice svizzera di 24 anni morta dopo un tuffo nel lago di Como sabato scorso e il cui corpo è stato ritrovato tre giorni dopo a 200 metri di profondità.

Nel post una foto in bianco e nero con le compagne sul lago, una delle due fidanzate che posano sul divano e un video scherzoso che si conclude con un abbraccio. “Niente e nessuno al mondo può descrivere quanto fortemente ti amassi! Mi manchi e ho il cuore lacerato. Grazie per ogni momento trascorso con te! – conclude la Mueller – Non ti dimenticherò mai”.

Fonte