Ho fame, pensionata sviene al supermercato

(Fotogramma)

Senza soldi e affamata sviene tra gli scaffali. E’ successo a una pensionata che si è sentita male, mentre faceva la spesa all’Alìper di via Saetta all’Arcella nel padovano. I clienti l’hanno vista cadere a terra all’improvviso e hanno chiesto aiuto. “L’ha aiutata il nostro direttore, da noi tutti sono formati per il primo soccorso. Dopo abbiamo chiamato il 118” spiegano all’Adnkronos dal supermercato. “Quello dell’indigenza è un problema con cui ci misuriamo ogni giorno. Per affrontarlo abbiamo deciso di aumentare le nostre attività con il Banco Alimentare del Veneto, dando anche la possibilità di donare un kit spesa con i punti fedeltà del nostro catalogo”. L’anziana, quando si è ripresa, ha detto di non riuscire più a tirare avanti con la pensione, di non avere neanche i soldi per mangiare e riscaldarsi.