Francesca e la sua ‘gemellina genetica’

COME SI SENTE un donatore di midollo sapendo che con un suo gesto può salvare una vita? E cosa prova, invece, chi al contrario riceve questo dono? Paure, dubbi, gratitudine sono emozioni che travolgono chi in qualche modo è coinvolto nell’atto della donazione. Per capirlo abbiamo intervistato una donatrice e un ricevente di midollo osseo che a Repubblica.it raccontano la loro esperienza proprio in questi giorni per alzare l’attenzione su Match it Now, la campagna per la sensibilizzazione alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche che si svolge dal 21 (Giornata mondiale dei donatori di midollo osseo) al 29 settembre, in 150 piazze italiane.



L’ha fatto pensando alla sua ‘gemellina genetica’ e così i dubbi e la paura hanno lasciato posto al coraggio di Francesca, 23 anni di Casatenovo, in provincia di Lecco. Prima dell’estate ha donato il suo midollo osseo ma anziché sottoporsi ad un semplice prelievo di sangue come si fa in 8 casi su 10, lei ha donato dalla cresta iliaca, un procedimento un po’ più fastidioso e lungo ma preferito quando il destinatario è un paziente pediatrico. Con il suo gesto, infatti, Francesca ha salvato una bimba di appena tre anni affetta da leucemia. “E’ successo tutto per caso – racconta Francesca, che studia marketing alla Bicocca di Milano. Un giorno in Università ho visto uno stand dell’Associazione donatori midollo osseo al quale mi sono avvicinata per pura curiosità. Ammetto di essermi iscritta alla leggera, rassicurata da quell’unica possibilità su 100.000 di risultare compatibile e mai avrei pensato che poco tempo dopo, qualcuno avrebbe avuto bisogno di me”.

Francesca, donatrice di midollo. Alessandro e i suoi tre trapianti

La compatibilità al 100%



E, invece, a maggio di quest’anno Francesca viene chiamata: avevano riscontrato un’alta compatibilità tra lei e un paziente. “Non nego di aver avuto un momento di panico e mille domande che richiedevano altrettante risposte. Proprio per questo ho richiesto un colloquio preliminare con una dottoressa al San Gerardo di Monza, che mi ha raccontato nei minimi particolari il percorso a cui sarei andata incontro”, ricorda la ragazza. Chiarito ogni mio dubbio e con ancora il cuore in gola, qualche giorno dopo Francesca ha fatto un prelievo per verificare la compatibilità. A metà luglio riceve una telefonata dal San Raffaele di Milano: era risultata compatibile al 100% con una paziente pediatrica.

La donazione da cresta iliaca



Mentre nella maggior parte dei casi il midollo si preleva direttamente dal sangue, Francesca ha fatto una donazione da cresta iliaca che comporta per il donatore il ricovero ospedaliero un giorno prima, espianto in anestesia generale e dimissioni il giorno seguente. Hai avuto paura? “No, perché nessun medico metterebbe mai a rischio il donatore. Infatti, prima di confermare l’espianto, sono stata sottoposta ad una serie di colloqui, esami ed analisi per testare la mia volontà al dono e verificare la mia salute. Solo quando sono risultata idonea, a fine luglio, è stata confermata la data di espianto. Naturalmente durante l’intervento non ho sentito nulla, ma al risveglio la sensazione è stata quella di un peso di 30kg nella zona lombare che mi limitava in ogni movimento. Al rientro in camera dopo l’espianto, gli infermieri mi hanno chiesto di spostarmi autonomamente dalla barella al letto e sono riuscita a farcela, in modo lento e cauto. Quindi il dolore che sentivo non era poi granché”.



Donare, un percorso denso di emozioni



Come ti ha fatto sentire l’aver donato? “A più di un mese dalla donazione – risponde Francesca – posso dire che non è una passeggiata: è un percorso carico a livello fisico, ma soprattutto a livello emotivo. I primi giorni dopo l’espianto mi sentivo indolenzita e li ho passati a letto, con il pensiero costantemente rivolto alla mia ‘gemellina genetica’. La immaginavo in ogni momento della sua giornata, mi sentivo come una sorella maggiore e le infondevo forza, perché una parte di me, ormai, faceva parte di lei”. Cosa diresti ai giovani per incoraggiarli a fare lo stesso? “Provate a mettere sulla bilancia 10 giorni in cui ti senti spossato e poi una vita salvata. E quando tu, SOLO TU, puoi cercare di migliorare o addirittura salvare la vita ad una persona che soffre, bambino, adulto o anziano che sia, non ci sono dubbi su ciò che conta di più”, conclude Francesca.



Alessandro, tre trapianti per combattere la malattia



Per ogni donatore, c’è un ricevente che attende con ansia una telefonata che può salvargli la vita. Come è accaduto ad Alessandro, 47 anni, di Cassolnovo, in provincia di Pavia. Dopo una prima diagnosi di trombocitemia, la malattia è evoluta in mielofibrosi, una forma di tumore che colpisce le cellule del midollo osseo, con una prognosi di sopravvivenza di 5/7anni dalla diagnosi. Dopo aver provato varie cure, nel 2010 è diventato chiaro che l’unica possibilità di guarigione per lui era il trapianto. “I miei due fratelli – racconta Alessandro a Repubblica.it – non erano abbastanza compatibili, così si è cercato un donatore nel registro nazionale e internazionale. Dopo alcuni mesi, è spuntata una donatrice francese, compatibile all’80% e si è deciso di provare. Felicità per la notizia ma paura per quello che mi sarebbe capitato”. Purtroppo, però, dopo l’infusione al controllo la malattia era ancora presente. Perciò, l’uomo si è sottoposto ad un altro trapianto (grazie ad una seconda donazione della donna francese) e poi anche ad un terzo in seguito alla donazione di uno dei due fratelli che risultava compatibile solo al 50%. “È stato un duro colpo: sconforto, delusione e rabbia. Ho fatto fatica, ma sono andato avanti, grazie alla mia famiglia, alla voglia di veder crescere mia figlia e di continuare a vivere”, ricorda Alessandro.



Un calcio alla malattia puntando al torneo europeo



La terza infusione va bene. “Devo ringraziare tutta l’equipe del Centro trapianti del Policlinico San Matteo di Pavia, la mia famiglia che mi ha dato la forza e la voglia di resistere ma soprattutto i miei donatori: senza di loro non sarei sicuramente qui a raccontarlo”. Ora Alessandro dopo tre anni è tornato a giocare a calcio con la Nazionale Italiana Calcio Trapiantati. “Attraverso lo sport e il calcio cerchiamo di divulgare la cultura della donazione”, racconta con orgoglio annunciando: “Parteciperemo al primo torneo europeo tra giocatori trapiantati dal 20 al 26 ottobre a Tours in Francia, ma abbiamo un obiettivo ancora più ambizioso che è quello di riuscire ad organizzare il primo mondiale in Italia”.



La campagna Match it now