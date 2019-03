Ieri pomeriggio ho chiesto ai miei Amici di Twitter™ chi vorrebbero vedere come ospite di una delle prossime puntate di Live – Non è la d’Urso e le risposte sono state tutte più o meno le stesse…..

Chi vi piacerebbe vedere come prossimo ospite di #nonèladurso? — BITCHYF.IT (@BITCHYFit) 21 marzo 2019

Qualcuno ha proposto Cristiano Malgioglio (già visto in una sfera durante la prima puntata), altri Giulia Salemi con Francesco Monte, mentre qualcun altro ha ipotizzato addirittura un confronto fra Tina Cipollari e Gemma Galgani, ma il nome che è andato per la maggiore è principalmente uno: F E D E R I C A P A N I C U C C I.



A quanto pare l’incontro con Fabrizio Corona dopo un decennio dal celebre scontro televisivo ha appassionato i telespettatori che ora vogliono assistere al secondo match, con Barbara d’Urso e Federica Panicucci faccia a faccia.

Le due conduttrici non hanno mai ufficialmente litigato (anche se molti addetti ai lavori hanno parlato di ‘rapporti di gelo’) e la stessa Striscia la Notizia ha cavalcato questa presunta antipatia consegnando alle due un Tapiro.

Risale a due mesi fa, però, l’indiscrezione che vedrebbe Barbara d’Urso e Federica Panicucci scambiarsi battute lungo i corridoi di Cologno Monzese, mentre è accertato un incontro fra le due lo scorso mese, sempre negli studi Mediaset.

“Quando Federica mi ha vista vestita da Brooke [per il promo di Live – Non è la d’Urso, ndr] è rimasta di sasso perché mi ha detto ‘sembri me’. Abbiamo riso come due pazze. Sembravo un incrocio tra Federica e Cicciolina con quel coso in testa.”

Che sia quindi proprio Live – Non è la d’Urso la trasmissione giusta per mettere a tacere una volta per tutte queste voci? Beh..