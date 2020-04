Chiusura definitiva a Milano per due negozi H&M, marchio di abbigliamento low cost: il 18 maggio non riapriranno i punti vendita in via Torino e uno dei due di corso Buenos Aires. Una doccia fredda per la settantina di dipendenti che dopo quasi due mesi di fermo si ritroveranno definitivamente senza lavoro. La crisi del coronavirus ha colpito anche il colosso svedese, con la conseguente decisione di chiudere sette punti vendita in Italia.

Lo ha reso noto Uiltucs, sindacato di categoria della Uil, che in una nota ha spiegato: “Abbiamo contestato il metodo e il merito della scelta aziendale. Il metodo adottato dall’azienda non è conforme a una buona prassi di corrette relazioni sindacali”. Oltre ai punti vendita milanesi, il 18 maggio non riaprirà neanche H&M di Udine, mentre fra agosto e novembre chiuderanno i negozi di Grossetto, Gorizia, Vicenza centro e Bassano. In tutto le persone in esubero dovrebbero essere circa 145. A questi dovrebbe aggiungersi anche lo store di Bari, che ha 50 dipendenti e che è destinato a non riaprire a metà maggio.

Il sindacato ha contestato l’atteggiamento assunto dai vertici dell’azienda: “Nemmeno nell’ultimo incontro avvenuto di recente l’azienda aveva comunicato ai sindacati la chiusura dei negozi. A detta dell’azienda, la decisione di chiudere i sette punti vendita H&M è stata presa dalla casa madre svedese, affermando che tale scelta si ritiene indispensabile per la continuità degli altri 172 punti vendita. Tale dichiarazione evidenzia che i suddetti negozi erano già soggetti a verifica senza aver mai informato le organizzazioni sindacali”. Secondo gli ultimi dati diffusi dall’azienda di abbigliamento low cost, nei tre mesi dall’1 dicembre 2019 al 29 febbraio 2020 H&M ha registrato vendite in progressione dell’8% per poco meno di 55 miliardi di corone svedesi (circa 5 miliardi di euro), con una spinta significativa (+48%) del canale online. Stando ai dati del mese di marzo, invece, si è registrato un calo delle vendite pari a -46%.