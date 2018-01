EUR 10,79

Caratteristiche:

1.è fatto di materiali di alta qualità, metti il tuo corpo in uno stato totalmente rilassato

2.Ultra sensazione di tocco morbido, ogni diligente considerazione del design, si concentra su una biancheria intima perfetta per te, ti rende super sexy e seducente

3. Conserva come indumenti da notte e anche un kit sessuale stimolante per la vita sessuale delle coppie

3. Design alla moda alla moda. Hai un Natale più memorabile

Informazioni sul prodotto:

Stagione: quattro stagioni

Genere: Donne

Occasione: Dormire, Club, partito, ect.

Materiale: Merletto

Stile: Sexy

Come lavare: lavare a mano

Cosa ottieni: 1 * 1 * Reggiseno, 1 * Underpant, 1 * Sleepwear,

Tabella di formato

Formato libero: Busto Vita illimitata: 60-100cm / 23.63-39.37 “Lunghezza: 96cm / 37.80”

Nota:

-Si prega di consentire una deviazione di misura di 1-2 cm a causa della misurazione manuale.

– Si prega di controllare la tabella delle taglie prima di ordinare. Se non si è sicuri della dimensione, si prega di inviare un messaggio a noi.✿Formato libero: Busto Vita illimitata: 60-100cm / 23.63-39.37 “Lunghezza: 96cm / 37.80”.—Lingerie Donna 2017 Natale moda donna lingerie sexy intimo Spice Temptation tuta intimazione

✿Materiale :Spandex.Ultra, ogni diligente considerazione di disegno, si concentra su una biancheria intima perfetta per voi, li rende super sexy e seducente—— Camicia da notte della camicia da notte della Chemise Nightwear della biancheria intima della biancheria intima della maglia trasparente sexy del fodero delle donne Notte da Nozze, Biancheria delle donne, Modello sexy, Baby-doll.

✿metta il vostro corpo in uno stato completamente rilassato, alta cighia di elasticità.ultra liscia sensazione di tocco, ogni considerazione diligente design.si concentra su una biancheria intima perfetta per voi, non solo inimitabile sexy. ti fanno super sexy e seducente.servire come un pigiama e anche un kit di sesso stimolante per la vita sessuale delle coppie

✿Servizi come indossatrice da notte e anche un kit di stimolo sessuale per la vita sessuale delle coppie—-Merletto da donna abito Sexy Lingerie Camicia da notte Trasparente Biancheria intima on Apertura sul cavallo siamesi Intima Bedgown Donna Camicia da Notte, Modal Negligee, Vestito dalla Biancheria. donne sexy della biancheria raso camicia da notte Camicie slip Sleepwear

✿Merletto da donna abito Sexy Lingerie Camicia da notte Trasparente Biancheria intima on Apertura sul cavallo siamesi Intima Bedgown Donne Intimates Pigiama donna Lingerie Biancheria intima da indossare Babydoll Vestito in pizzo G-stringa Trasparente della maglia del merletto della garza camicia da notte cameriera