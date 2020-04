Reunion di High School Musical: Zac Efron e gli altri protagonisti dell’amata serie si riuniscono per l’emergenza Coronavirus.

Incredibile ma vero: il cast dell’amatissima serie televisiva High School Musical si è riunito virtualmente per l’evento speciale The Disney Family Singalong contro l’emergenza Coronavirus.

Zac Efron e tutti gli altri attori di una delle serie musicali più amate di sempre, sotto la regia di Kenny Ortega, hanno intonato We’re All in This Together, una canzone diventata in questi giorni inno dell’emergenza in America.

Reunion High School Musical: il messaggio di Zac Efron

Per l’occasione Zac Efron, star assoluta della serie, non ha potuto cantare a causa di problemi legati alla connessione. Tuttavia, non ha deluso i fan e ha anzi mandato loro un bel messaggio. Queste le sue parole:

“Ciao a tutti, spero che siate sani e salvi e che stiate facendo del vostro meglio durante questo periodo che non ha precedenti. Con grande piacere vi presento una performance musicale di alcuni dei miei vecchi amici. Spero che vi piaccia e ricordate, We’re All in This Together“.



Zac Efron

The Disney Family Singalong: non solo High School Musical

La performance più chiacchierata del Disney Family Singalong è stata certamente quella di Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Lucas Grabeel, Monique Coleman e Corbin Blue. Ma all’interno dello show si sono esibiti tanti altri artisti di primissimo piano.

Tra i momenti più emozionanti vale infatti la pena ricordare: il duetto di Demi Lovato e Michael Bublé sulle note di A Dream Is Wish Your Heart Makes da Cenerentola; Can You Feel the Love Tonight da Il Re Leone cantata da Christina Aguilera; I Won’t Say I’m in Love da Hercules, interpretata da Ariana Grande; la performance di Amber Riley sulle note di Let It Go da Frozen; e ultima ma non ultima Beyoncé nella sua versione di When You Wish Upon a Star da Pinocchio.

Ecco il video dell’esibizione del cast di High School Musical: