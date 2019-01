Giovedì scorso Heather Parisi ha lanciato una bella frecciatina a Lorella Cuccarini per le sue dichiarazioni sul sovranismo.

L’ex donna più amata dagli italiani ha risposto con un’accusa:

“Noto con piacere che H non si è ancora tolto l’auricolare dai tempi di “Nemica Amatissima” e dunque mi rivolgo direttamente al suggeritore “Umbi”: come mai una persona che da molto tempo ha lasciato l’Italia – per motivi che io non ricordo, ma forse qualcun altro si – continua ad occuparsi, twittando da paradisi ‬fiscali, di questioni che dovrebbero riguardare chi in Italia vive, lavora e paga le tasse? Ah saperlo…”

Oggi la ballerina più iconica degli anni 80/90 ha replicato alle accuse con un tweet:

“Noto con dispiacere che per qualcuna, democrazia significa “l’ignoranza mia vale quanto la conoscenza tua”. A costei dico, HK non è nella lista dei paradisi fiscali del ministero dell’economia e un americano, ovunque viva, paga sempre le tasse in USA. Ah saperlo? Ora lo sai! H*”

A questo punto pretendo una nuova stagione di Nemica Amatissima.

Le dichiarazioni di Lorella Cuccarini