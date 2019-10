Heather Parisi, domani a ‘Verissimo’ su Canale 5, torna sul suo rapporto con Lorella Cuccarini: “Perché dobbiamo parlare di ‘santa subito’? Non abbiamo mai litigato. Dietro le quinte del programma ‘Nemica Amatissima’ non l’ho mai incontrata, neanche in sala prove e per me è stato molto strano. E’ stata un’esperienza che potevamo vivere in un altro modo. Lei non è niente per me”, dice Parisi secondo quanto riportato nelle anticipazioni della puntata sul sito del programma condotto da Silvia Toffanin, e quando quest’ultima le fa notare che “non provare niente” è brutto da dire, la ballerina aggiunge: “Provo indifferenza. Non fa parte della mia vita”.

