Lo sviluppatore Zachcary Simone ha realizzato una nuova app per iPhone e Apple Watch che tiene traccia della frequenza cardiaca senza attivare un allenamento tradizionale.

L’app, denominata HeartMonitor, ti consente di monitorare continuamente la frequenza cardiaca durante le cosiddette “Sessioni” di attività, mentre l’app iPhone consente di monitorare i dati della frequenza cardiaca in modo semplice e veloce. La frequenza cardiaca viene monitorare anche se non sono attivi allenamenti dedicati. In questo modo, non vengono aggiunti dati indesiderati nei propri anelli attività ed è più facile controllare solo le info sulla frequenza cardiaca.

Tutte le info vengono infatti mostrate da HeartMonitor in uno spazio dedicati, che può essere controllato direttamente dall’app iPhone.

HeartMonitor è abbastanza semplice da usare. Una volta scaricata l’app, è sufficiente aprirla su Apple Watch e scegliere l’opzione “Start” per iniziare una sessione. Da lì, si attiva un’interfaccia che assomiglia all’app di allenamento di Apple, mostrando l’ora della sessione, i battiti al minuto correnti e i battiti medi al minuto.

Quindi, tramite l’app per iPhone, è possibile visualizzare dati dettagliati come la portata del proprio BPM, la durata della sessione, quando la frequenza cardiaca era al massimo e al minimo, e altro ancora. Inoltre, è possibile assegnare un nome a ciascuna sessione per tenere traccia dei vari eventi.

HeartMonitor è completamente gratuita su App Store.