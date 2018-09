Dopo anni di assenza dalle scene è tornata finalmente Avril Lavigne: Head Above Water è il titolo del suo nuovo singolo!

Un periodo difficile per Avril Lavigne, che dopo averci regalato tantissimi successi (da Sk8er Boi a Complicated e tanti altri ancora) era sparita totalmente dai radar a causa di una terribile malattia alla quale la cantante sembrava oramai essersi rassegnata. Ma ora Avril è tornata con un nuovo singolo, Head Above Water, il pezzo del rilancio per tornare finalmente a fare musica, con l’augurio di non fermarsi mai.

Avril Lavigne: Head Above Water

Una ballad dal sapore rock: il ritorno di Avril Lavigne era attesissimo dai fan e la cantante aveva annunciato che sarebbe finalmente ritornata a fare musica. La canzone anticiperà una nuova stagione della vita di Avril, che tornerà sicuramente con un album, un tour, ma soprattutto, che finalmente tornerà sé stessa.

Un brano pop, orecchiabile, diverso, ma anche il primo ad aver scritto dopo la malattia. Una riflessione sul suo stato d’animo durante questi difficili anni, che ora, si spera, faranno parte solamente del suo passato.

Ecco la canzone.

Avril Lavigne: la malattia di Lyme e la dura battaglia

La malattia di Lyme è una patologia che viene contratta attraverso il morso di una zecca infettata dal batterio Borrelia Burgdorferi. Avril ha contratto la malattia nel 2014, e per lei sono stati 4 anni difficilissimi, che la cantante ha anche riassunto in una lettera ai suoi fans.

«Ho passato anni a casa malata a lottare contro la malattia di Lyme. Quelli sono stati gli anni peggiori della mia vita, in cui ho dovuto combattere battaglie fisiche ed emotive», dice Avril fra le tante cose. Poi parla di come non si è mai arresa, e anzi, ha continuato a scrivere anche in condizioni precarie.

«È la prima canzone che ho scritto dal mio letto durante uno dei periodi più spaventosi della mia vita. Avevo oramai accettato la morte e riuscivo a sentire il mio corpo che si fermava. Mi sentivo come se stessi annegando», dice poi sul suo nuovo singolo. Quello della rinascita.

