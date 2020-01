Hayley Williams, frontwoman dei Paramore, presenta il primo singolo da solista, intitolato Simmer.

Simmer è il primo singolo da solista di Hayley Williams, che anticipa il suo album Petals for Armor. La cantante ha presentato il nuovo brano, lanciando in rete un video, diretto da Warren Fu.

Il nuovo album sarà disponibile a partire dall’8 maggio 2020. Un lavoro discografico che ha sconvolto positivamente la cantante la quale, in un comunicato stampa, ha riferito che “realizzarlo è stata un’esperienza spaventosa“.

Scopriamo qualche dettaglio aggiuntivo su questo percorso da solista che Hayley ha voluto intraprendere, parallelamente ai Paramore.

Hayley Williams, ecco il singolo da solista Simmer: il video

Il brano in questione si chiama Simmer (in italiano significa “cuocere a fuoco lento”) e il videoclip che vi mostriamo di seguito è stato diretto dal regista Warren Fu.

Ecco il video di Simmer:

Il video mostra la Williams correre tra i boschi illuminati dalla luna prima di imbattersi in ossa di animali, una sfera luminosa e una casa solitaria, custode di segreti molto oscuri.

È un perfetto mood-setter per Simmer, una canzone pop alternativa tranquillamente sinistra con un affascinante groove di basso e un ritornello estremamente accattivante.

La nuova canzone è stata prodotta dal chitarrista dei Paramore, Taylor York e scritta da Williams, York e Joey Howard, bassista che ha preso parte, dal vivo, alla tournée del 2017, per la presentazione dell’album After Laughter.

Hayley Williams, le canzoni da solista del passato

Hayley Williams ha realizzato diverse canzoni da solista in passato. Nel 2009, ha contribuito con Teenagers alla colonna sonora di Jennifer’s Body e, nel 2017, ha fatto una cover di Nineteen per Tegan and Sara

The Con X: Covers.

Negli ultimi anni l’artista dai capelli rossi ha anche partecipato a numerosi brani al di fuori di Paramore. L’anno scorso, è apparsa in Uncomfortably Numb di American Football: ha collaborato anche con CHVRCHES nel 2016 per una nuova versione di Bury It.



Fonte foto: https://www.facebook.com/hayleywilliams/