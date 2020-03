Harry Styles in Italia nel 2020: la data e i biglietti per il concerto dell’ex One Direction nel nostro paese.

Fan di Harry Styles, allanciate le cinture: l’ex cantante dei One Direction torna in Italia per due concerti. Ma non più nel 2020, bensì nel 2021. Una notizia che era nell’aria, visto che tornare ad ascoltare la musica dal vivo a breve nel nostro paese sembra davvero difficile.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli sul prossimo tour del cantante.

Harry Styles in Italia nel 2020: date e biglietti

Se nel 2018 Harry si era esibito nel nostro paese con due date ad aprile a Milano e Bologna, stavolta l’ex One Direction ha deciso si spostarsi a Torino, confermando però Bologna.

Ecco le due date dei suoi concerti in Italia:

12 febbraio all’Unipol Arena di Bologna (recupero del 16 maggio 2020)

13 febbraio al Pala Alpitour di Torino (recupero del 15 maggio 2020.

I biglietti per questi grandi eventi sono disponibili sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati. Quelli acquistati per i precedenti appuntamenti valgono anche per le nuove date.



Harry Styles: Fine Line

Il nuovo album di Harry, il secondo della sua carriera solista dopo la pausa (o lo scioglimento?) degli One Direction, è uscito il 13 dicembre. Dopo il successo del disco d’esordio, che lo aveva allontanato dall’attitudine da boyband per abbracciare un percorso musicale più rock, stavolta l’artista ha ripreso in mano un discorso puramente pop, ma di qualità.

Ad anticipare il disco era stato rilasciato un singolo, Lights Up, negli scorsi mesi, prodotto da Kid Harpoon, nome già al lavoro con artisti del calibro di Shawn Mendes, Florence and the Machine e James Bay.

Di seguito il video di Lights Up:

