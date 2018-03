Jam City ie Warner Bros. hanno pubblicato un nuovo video trailer dedicato all’atteso gioco per iOS “Harry Potter: Hogwarts Mystery“. Nel nuovo filmato vengono mostrati nuovi elementi del gameplay.

Harry Potter: Hogwarts Mystery sarà un free-to-play e permetterà al giocatore di acquistare potenziamenti e velocizzare a pagamento lo sviluppo di alcune abilità (ma non sarà necessario pagare nulla per completare il gioco). Anche se il nome Harry Potter compare nel titolo, il giocatore non vestirà mai i suoi panni: lo scopo del gioco, infatti, sarà quello di creare un proprio mago e di farlo crescere all’interno della scuola di magia di Hogwarts.

Per il resto, Hogwarts Mystery conserva tutto ciò che è gli appassionati del mondo di Harry Potter amano: gli edifici scolastici, i professori, i personaggi principali e tanto altro. Il giocatore potrà anche scegliere a quale Casa unirsi e questo avrà delle implicazioni nel gameplay.

I gioco ha anche elementi da RPG e permetterà di creare un proprio avatar, di apprendere nuove abilità magiche frequentando tutti i corsi di magia, di fare amicizia con gli altri studenti e di diventare il miglior mago della scuola. Harry Potter: Hogwarts Mystery ha ovviamente un arco narrativo che cambierà in base alle tue decisioni nei momenti cruciali. Ogni decisione e ogni azione del giocatore avranno infatti delle ripercussioni nel gioco.