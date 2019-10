Harry Potter e il Calice di Fuoco™ in concerto

Proiezione dell’intero Film con l'Orchestra dal vivo!

✨ Il 27 e 28 dicembre, l’Orchestra Italiana del Cinema torna al Teatro degli Arcimboldi di Milano per presentare “Harry Potter e il Calice di Fuoco™ in Concerto”: una formazione di oltre 80 musicisti, in sincrono con le immagini in alta definizione del film, esegue dal vivo la magica colonna sonora! ✨

Scopri i dettagli e acquista il tuo biglietto su TicketOne.it ⬇️

Harry Potter e il Calice di Fuoco™ in Concerto

Scopri i dettagli!