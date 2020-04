La Royal Family sarebbe preoccupata per l’annuncio dell’uscita del libro di Harry e Meghan Markle, scritto a quattro mani da due scrittori amici della coppia: Omid Scobie (giornalista di Harper’s Bazaar) e Carolyn Durand (giornalista americana di Elle e ABC News).

Il libro uscirà il prossimo 11 agosto e si intitola “Reali del tutto moderni: il vero mondo di Harry e Meghan” (vero titolo “Thoroughly Modern: The Real World of Harry and Meghan”) e parlerà appunto di come Harry e Meghan hanno lasciato la Royal Family.

La preoccupazione della Regina e degli eredi al trono è quella che questo libro possa in qualche modo trasformarsi in una sorta di vendetta da parte proprio di Harry e Meghan Markle.

Sarà davvero così? Nel dubbio l’interesse per quel libro cresce…