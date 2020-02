La leggenda del rock, Jon Bon Jovi, era a Londra per registrare una canzone con Harry, a sostegno degli Invictus Games per i veterani feriti.

Harry – Duca del Sussex – ha incontrato Jon Bon Jovi a Londra. I due si sono diretti agli Abbey Road Studios per registrare una canzone a sostegno degli Invictus Games.

Il principe Harry ha pubblicato un video ironico su Instagram in cui lui e la leggenda del rock sono nella cabina di registrazione per iniziare a cantare: “Ho detto che ci proverò…” ha scritto Harry.

Jon Bon Jovi ha scritto una nuova canzone, chiamata Unbroken che uscirà a marzo per aiutare gli Invictus Games, una competizione atletica internazionale per veterani feriti.

Jon Bon Jovi e il Principe Harry cantano insieme

Il Duca del Sussex e la rockstar hanno collaborato insieme per una canzone in favore degli Invictus Games.

“Gli avevo inviato una lettera in agosto con la canzone e il testo prima che uscisse in America, e gli ho detto che sarebbe stato un grande regalo per me agli Invictus Games”, ha detto Jon Bon Jovi.

“E per farla breve, gli ho detto chissà cosa sarebbe successo con lui. Lui aveva detto di sì, e ora a questo ci siamo attenuti, lo stiamo facendo“, ha detto Bon Jovi al Chris Evans Breakfast Show.

La canzone è stata scritta per mettere in luce i veterani che vivono con stress post-traumatico e presenta anche il coro Invictus composto da veterani militari.

Due membri del coro si sono uniti a Harry e Bon Jovi per divertirsi un po’, ricreando il famoso passaggio sulle strisce pedonali, presente sulla copertina dell’album Abbey Road dei Beatles.

Ecco la foto:

Harry e Jon Bon Jovi, che ne pensa Buckingham Palace?

Buckingham Palace ha riconosciuto l’incontro tra Harry e il cantante quando la Band of the Scots Guards ha suonato le canzoni di Bon Jovi durante il cambio della cerimonia di guardia venerdì mattina.

Harry, 35 anni, aveva accennato alla riunione di venerdì all’inizio di questo mese quando ha pubblicato un falso scambio di messaggi di testo con Bon Jovi su Instagram in cui ha detto alla rock star:

“Non aspettarti che io canti … Ma ci proverò!“

Gli Invictus Games di quest’anno si terranno dal 9 al 16 maggio a L’Aia, nei Paesi Bassi.