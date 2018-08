Haoua sorride, occhi neri come la pece e pelle di porcellana. “Mi sento una modella”, confessa mentre le sistemano il copricapo rosso, annodandoglielo sulla testa.Il verde e il rosso le donano, il ricamo dorato la inorgoglisce.

Vestita da “Graziella”, chi l’avrebbe detto. Identità e contaminazione, l’isola di Procida mostra orgogliosa la sua accoglienza nelle festa che da sempre ne celebra le radici.

Innaffiarle vuol dire anche integrare i nuovi isolani, come questa sedicenne arrivata dal Camerun (via Lampedusa) con mamma Aicha e la piccola sorellina Marianne, appena tre anni, che l’accompagna sul palco nella serata conclusiva della Sagra del Mare. “Da noi non avremmo avuto futuro”, spiega rabbuiandosi per un attimo.

Non era mai accaduto, qui, che una ragazza di colore indossasse il costume tipico dell’isola (nella foto grande di Aniello Intartaglia), quello della fanciulla protagonista del romanzo di Alphonse de Lamartine, l’adolescente devota innamorata del naufrago.

Francese lui, procidana lei: questa è da sempre terra che accoglie. “Ma è stato tutto così naturale, senza nessuna strumentalizzazione: qui integriamo senza rinunciare all’identità”, spiega Nico Granito, assessore alla cultura, mentre Haoua chiacchiera con Angelica e Carla, Rossana e Sara, Maria Vittoria, Mariangela e Azzurra, le aspiranti “grazielle” in gara. Lei, la giovane camerunese, non può partecipare: il regolamento parla chiaro, età compresa tra i 14 e i 21 anni e soprattutto sangue “rigorosamente” procidano. E chissà che non cambi quello, qui, dove il sindaco dichiarò di voler aprire il suo porto, Marina Grande, mentre Salvini si opponeva all’accoglienza. E dove da marzo è attivo il progetto Sprar, coordinato dalla cooperativa Less: ospitalità diffusa per 34 rifugiati richiedenti asilo. Arrivano dall’Africa, raccontano storie di paura e terrore. Fahrah, per esempio, è nigeriana e ha 23 anni: sbarcata in Sicilia incinta di 8 mesi, oggi vive qui con il piccolo Ali. La accolsero facendole assaggiare l’insalata di limoni, una vera e propria leccornia.

E tra gli ospiti c’è anche Haoua, che indossa con orgoglio quel costume che – dice proprio così “mi ricorda i vestiti tradizionali africani”. “Sono proprio uguali – annuisce mamma Aicha – solo che noi non mettiamo il grembiule alle bambine piccole…”.

“Mi sento importante – confessa la sedicenne – perché questi vestiti sono la storia di Procida e così sento di farne parte”.

E il pubblico che assiste alla serata finale della Sagra del Mare sa che, in fondo, si sta scrivendo un piccolo pezzo di storia: il costume della Graziella indossato da un’africana migrante, mentre altrove – anche a poche miglia marine – la cronaca racconta episodi di razzismo e intolleranza.

“A Procida spero di trovare una vita migliore, di poter andare a scuola e avere tanti amici – spiega Haoua – e dopo aver studiato voglio trovare un lavoro per potermi costruire un futuro soddisfacente”. Fra un mese, il primo sogno si avvera: andrà a scuola, proprio qui.

“Di quest’isola adoro il mare e le spiagge, le barche e le case colorate, che portano allegria”, racconta. “Da piccola – rivela – in Camerun sognavo di diventare ballerina. Ma mi piace anche correre: sarebbe bello se diventassi un’atleta”. Per ora scorrazza nel borgo marinaro della Corricella, che in fondo sa anche un po’ d’Africa. Melting pot da sempre, Procida è isola di marinai che rincasavano raccontando il mondo e di turisti che, da sempre, si sono lasciati affascinare dalla dimensione umana di una terra vera.

L’abbraccio dell’isola a Haoua, durante la festa più intima dell’isola, con l’elezione della Graziella, è molto più di un simbolo: qui il progetto Sprar mira a connettere immediatamente i nativi con i migranti, facilitando i processi di integrazione. “Molti progetti di accoglienza tendono, per paura o per pigrizia, ad isolare i richiedenti asilo dalla vita cittadina, creando diffidenza da parte della popolazione verso la scarsa trasparenza da parte di chi gestisce l’accoglienza dei migranti – spiega Omar Abdul Rahman Omar della cooperativa LESS – noi, invece, crediamo che sia fondamentale che i nostri beneficiari siano subito inseriti nel tessuto urbano, attivando processi virtuosi e rispondendo a una cultura di chiusura e razzismo figlia della paura”.

Procidana e africana, Haoua racconta così la sua riconoscenza all’isola indossando il prezioso costume da Graziella (in via d’estinzione gli esemplari originali, ultrasecolari): applausi scroscianti, il mondo si scopre piccolo sull’isola dell’accoglienza.