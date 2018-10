VICENZA – Che la musica fosse un aiuto per i malati di Alzheimer per riportare a galla le memorie di una vita, questo si sapeva. Ma che quelle stesse persone potessero diventare una fonte di ispirazione per chi fa musica, ecco questa è una intuizione che promette di arrivare dritta al cuore e toccare corde difficilmente raggiungibili. “Qualche lacrima è scesa ma ci sono stati anche tanti sorrisi” dice soddisfatto Carlo Casillo, musicista compositore che ha pensato quest’opera sonora, musicale e collettiva che non a caso è stata chiamata “Ri-corde”.

Ricordi e corde dell’anima, spiega lui fiero. I medici sostengono che il malato di Alzheimer sia in grado di ricordare le melodie e le parole di quelle che sono state le colonne sonore della sua vita. Nell’ambito della musicoterapia la musica può quindi essere utilizzata per riportare a galla ricordi e eventi passati. Stavolta è stato fatto il lavoro inverso. È stato chiesto a 40 persone che soffrono di questa malattia di canticchiare i loro brani preferiti. Le registrazioni, fatte con i telefonini, sono state raccolte e poi consegnate a 21 musicisti che hanno riarrangiato i brani, ciascuno secondo il proprio stile, dando vita a veri e propri duetti.

La musica dei malati di Alzheimer diventa un concerto in riproduzione….

Il progetto è stato presentato per la prima volta nella giornata mondiale dell’Alzheimer e sarà riproposta oggi a Vicenza (in corso Palladio 36), dalle 15.30, come anteprima di “Vivere sani, Vivere bene”, rassegna organizzata da “Fondazione Zoé – Zambon Open Education” dal 14 al 21 ottobre con Alzheimer fest. Si potrà dunque ascoltare “Il Ragazzo della via Gluck” in versione funky o “Azzurro” in salsa jazz, “Rosamunda” caricata dai ritmi tipici della discoteca e “La spada nel cuore” con l’anziano cantante che a un certo punto si ferma e dice: “Fin qui sono arrivato…”.

“Ho detto loro di tenere tutto, anche sbavature come questa” spiega Casillo, del duo Miscele d’Aria Factory. “Non volevo che fosse una specie di karaoke. Credo che siamo riusciti nell’intento”. Un altro aspetto particolare è la fruizione di questa musica che è un distillato di memorie regalato da chi ogni giorno vive nel dramma della perdita dei ricordi. L’opera sarà ascoltata con cuffie wireless. Un’esperienza collettiva, certo, ma anche individuale. “Una canzone è pur sempre un patrimonio di bellezza” conclude Casillo. “Ai musicisti ho chiesto di sentirsi liberi di reinterpretare. Ne è uscito qualcosa di veramente unico”.